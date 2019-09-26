Fırıncının Karısı
1 saat önce
"Fırıncının Karısı"Murat Onbul'un yönettiği "Fırıncının Karısı", eşinin hali ve karakterindeki değişimden sonra kocasını takip etmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:32 Kaynak: AA
"Fırıncının Karısı"
Murat Onbul'un yönettiği "Fırıncının Karısı", eşinin hali ve karakterindeki değişimden sonra kocasını takip etmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Senaryosu Murat Taşkent'e ait olan komedi türündeki filmin başrollerinde Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur yer alıyor.
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