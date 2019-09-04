"Fırıncının Karısı" 27 Eylül'de vizyona girecek

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı "Fırıncının Karısı" adlı film, 27 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu filmin senaryosunu Murat Taşkent kaleme aldı.

Büşra Pekin'in fırıncının karısı "Ferdane", Alper Kul'un paragöz fırıncı "Mustafa", Korhan Herduran'ın hurdacı "Ramazan", Ferdi Sancar'ın "İsmail" ve Seda Türkmen'in "Hacer" karakterlerine hayat verdiği film, kocası Mustafa'nın hali ve karakterindeki değişimden sonra onu takip etmeye başlayan Ferdane'nin hikayesini anlatıyor.

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği film, Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da da eş zamanlı olarak vizyona girecek.