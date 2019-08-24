Son Dakika Haberleri: 'Fırıncının Karısı' çok güldürecek!
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'Fırıncının Karısı' çok güldürecek!

5 dakika önce

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı sinema sezonunun sürprizler dolu açılış filmi 'Fırıncının Karısı' vizyon için gün sayıyor.

'Fırıncının Karısı' çok güldürecek!, System.String[]

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği, yapımını 'Two Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı ve senaryosunu Murat Taşkent'in kaleme aldığı komedi filmi 'Fırıncının Karısı'nın çekimleri tamamlandı.

27 Eylül'de Vizyonda

Alper Kul'un fırıncı Mustafa, Büşra Pekin'in fırıncının naif karısı Ferdane, Korhan Herduran'ın Ramazan, Ferdi Sancar'ın İsmail ve Seda Türkmen'in Hacer karakterlerine hayat verdiği komedi filmi 'Fırıncının Karısı', alışılağelmişin dışındaki hikayesiyle izleyenleri güldürecek. Birbirinden başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Fırıncının Karısı', 27 Eylül'de Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da aynı anda seyirciyle buluşuyor.

'Fırıncının Karısı' Hikaye:

Fırıncının Karısı, Ferdane'nin (Büşra Pekin), hareketlerinden şüphelendiği kocası Mustafa'yı (Alper Kul) gizliden takip etmesiyle başlar.

Naif bir kadın olan Ferdane'nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir merakın içine sürükler. Kocasındaki bu büyük değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdana, kocası Mustafa'nın peşine düşer. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Korhan Herduran, Seda Türkmen, Büşra Pekin, Alper Kul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:04 Kaynak: Bültenler
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