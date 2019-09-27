Son Dakika Haberleri: 'Fırıncının Karısı' seyirciyle buluşuyor!
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'Fırıncının Karısı' seyirciyle buluşuyor!

2 saat önce

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı komedi filmi 'Fırıncının Karısı'nınözel gösterimi Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşti.

'Fırıncının Karısı' seyirciyle buluşuyor!, System.String[]

SEZONU AÇIYOR!

Sinema sezonun açılış filmi olarak seyirciyle buluşan'Fırıncının Karısı'nın özel gösterimine filmin oyuncuları Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Ayça Koptur ve Ömer Çıtak tam kadro katıldı. Filmin oyuncunların seyircilerle bir araya geldiği özel gösterime Sadettin Saran, Abdullah Oğuz, Necati Akpınar, Alper Kul- Aylin Kontente Kul, Berna Koraltürk, Ersay Üner, Murat Serezli, Funda Arar, Kubat ve Merve Sevi gibi ünlü isimler katıldı.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı ve senaryosunu Murat Taşkent'in kaleme aldığı 'Fırıncının Karısı'nın özel gösterimi öncesi basın sohbeti bol kahkahalı geçerken 'Güldüreceğimize inanıyoruz. Keyifli ve eğelenceli bir film oldu' dediler.

'FIRINCININ KARISI' HİKAYE:

Kıskanç, bencil ve hayli paragöz bir adam olan fırıncı Mustafa, bir gece arkadaşıyla birlikte define aramaya gider ve geriye bambaşka biri olarak geri döner. Kocasının geri dönüşünün ardından garip hareketlerini fark eden Ferdane, kardeşi Ramazan'la birlikteMustafa'ya ne olduğunun peşine düşer. Gerçeği arayan Ferdane ve kardeşi Ramazan kendilerini akıl almayacak olaylarla dolu bir maceranın içinde bulur.

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği, yapımını 'Two Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı 'Fırıncının Karısı' a Türkiye ile birlikte Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da sinemalarda…

Korhan Herduran, Seda Türkmen, Büşra Pekin, Alper Kul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:24 Kaynak: Bültenler
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