Son Dakika Haberleri: Fırıncının "Ucuz Ekmek Sattı" Diye Darbedildiği İddiası

Fırıncının "Ucuz Ekmek Sattı" Diye Darbedildiği İddiası

42 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir fırıncıyı ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle dövdüğü ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Fırıncının
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir fırıncıyı ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle dövdüğü ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde bir dönem belediye başkanlığı da yapan ekmek fırını sahibi Y.S. ile yakınları A.S. ve M.S, 250 gram ekmeği 1 liradan satan fırın sahibi Bayram Tetik (43) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Tetik'in burnu kırıldı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Tetik, Y.S. ve yakınlarından şikayetçi oldu.

Y.S. ve yakınlarının, kendisinin ucuz ekmek satmasından dolayı rahatsız olduklarını ileri süren Tetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki son ekonomik gelişmeler ortada. Enflasyonla mücadele kapsamında topyekun bir mücadele var. Ben de bu mücadelenin içerisinde yer almak istedim. 250 gram ekmeği belde halkımız daha ucuza alsın diye 1 liradan satıyordum. Geldiler ve bana 1,5 liradan satmamı söylediler. Kavga çıktı, burnumu kırdılar." ifadesini kullandı.

Ormanlı Karakol Komutanlığı'nda ifadesi alınan Y.S'nin de Tetik'in 1 liradan ekmek satmasından dolayı yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattığı öğrenildi.

İfadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Bu arada olay anı çevredeki güvelik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:52 Kaynak: AA

Ormanlı, Zonguldak, Güncel
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