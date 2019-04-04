Son Dakika Haberleri: Fırıncıya 'Ucuz Ekmek Satma' Dayağı

Fırıncıya 'Ucuz Ekmek Satma' Dayağı

56 dakika önce

Fırıncıya 'ucuz ekmek satma' dayağı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde fırın sahibi aileden 3 kişi, ucuza ekmek satan rakip fırın sahibinin burnunu kırdı.

Fırıncıya 'Ucuz Ekmek Satma' Dayağı, System.String[]
Fırıncıya 'ucuz ekmek satma' dayağı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde fırın sahibi aileden 3 kişi, ucuza ekmek satan rakip fırın sahibinin burnunu kırdı. Saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ormanlı belde merkezinde önceki gün yaşandı. Fırın sahibi Bayram Tetik (43) aracına ekmek yüklediği sırada yanına aynı beldede fırın sahibi olan Y.S., A.S. ve M.S. geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.S.'nin yumruk attğı Bayram Tetik'in burnu kırıldı. Kavgayı, çevredeki esnaf ayırdı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Bayram Tetik, rakip fırın sahiplerinin, kendisine 250 gram ekmeği 1 liradan sattığı için saldırdığını söyledi. Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 liradan sattığını ve satmaya devam edeceğini belirten Tetik, jandarmaya giderek, saldıranganlardan şikayetçi oldu.

Jandarma 3 saldırganın ifadesine başvurdu. Y.S. ifadesinde Bayram Tetik'in ekmeği 1 liradan satması nedeniyle zor durumda kaldıklarını, ekmeğin her yerde olduğu gibi 1.5 liradan satılmasını istediklerini, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını anlattı. Saldırı anı fırının güvenlik kamerasına da yansıdı. - Ereğlizonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:42 Kaynak: DHA

Ormanlı, Güncel
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