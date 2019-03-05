Son Dakika Haberleri: Fırında Asansör Düştü; 2 İşçi Yaralı

Fırında Asansör Düştü; 2 İşçi Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ekmek fırınında asansör, zemin kattan bodrum kata düştü.

Fırında Asansör Düştü; 2 İşçi Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ekmek fırınında asansör, zemin kattan bodrum kata düştü. Bu sırada asansörde bulunan 2 işçi yarandı.

Olay, öğle saatlerinde, Aşıkpaşa Mahallesi Ziya Oralay Caddesi'ndeki fırında meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan İsmail Ş. ile Dursun K., zemin kattan bodrum kata inmek için asansöre bindi. Bu sırada asansör, iddiaya göre, teknik arıza nedeniyle bodrum kata düştü. Arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine aşağı inen işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan İsmail Ş. ve Dursun K., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri, fırında inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralılardan görüntü

-Asansörden görüntü

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

Polis, Çankaya, Ankara, İşçi, Güncel
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