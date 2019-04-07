Fırında Beraber Çalıştığı Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak, Öldürdü

DÜZCE'de, ekmek fırınında çalışan Akif Korkmaz (18), aynı fırında çalışan arkadaşı Akın Kovan'ı (22) sopayla vurarak, yere düşürdükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçaklayarak, öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde, Düzce
'ye bağlı Çerkeztaşköprü köyündeki ekmek fırınında meydana geldi. Fırında çalışan Akif Korkmaz ile Akın Kovan arasında, dün sabah henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Korkmaz, fırından ayrılarak, geç olmasına rağmen dönmedi. Fırına gece gelen Akif Korkmaz, burada bulunan Akın Kovan'ı sopayla vurarak, yere düşürdükten sonra 15 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Kovan, ağır yaralanırken, Korkmaz ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kovan'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Kovan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akın Kovan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Olay sonrası kaçan Akif Korkmaz'ın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlattı.
- Zce