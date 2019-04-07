Fırında Beraber Çalıştığı Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak, Öldürdü (2)
30 dakika önce
İSTANBUL'DA YAKALANDIDüzce'de aynı fırında çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akif Korkmaz'ın, İstanbul Sarıyer'de bulunduğu belirlendi.
İSTANBUL'DA YAKALANDI Düzce
'de aynı fırında çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akif Korkmaz'ın, İstanbul Sarıyer
'de bulunduğu belirlendi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ile ortaklaşa yaptığı operasyonda Akif Korkmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Akif Korkmaz, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Akif Korkmaz'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:26 Kaynak: DHA
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