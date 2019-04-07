Son Dakika Haberleri: Fırında Beraber Çalıştığı Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak, Öldürdü (2)

Fırında Beraber Çalıştığı Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak, Öldürdü (2)

1 saat önce

İSTANBUL'DA YAKALANDIDüzce'de aynı fırında çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akif Korkmaz'ın, İstanbul Sarıyer'de bulunduğu belirlendi.

Fırında Beraber Çalıştığı Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak, Öldürdü (2), System.String[]
İSTANBUL'DA YAKALANDI

Düzce'de aynı fırında çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akif Korkmaz'ın, İstanbul Sarıyer'de bulunduğu belirlendi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptığı operasyonda Akif Korkmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Akif Korkmaz, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Akif Korkmaz'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, Güncel
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