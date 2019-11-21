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Fırında bıçaklı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fırında usta olarak çalışan bir kişi, başka bir çalışan tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Fırında bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fırında usta olarak çalışan bir kişi, başka bir çalışan tarafından bıçaklanarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan lavaş fırınında usta olarak çalışan yabancı uyruklu Ghiat Al Hamewi isimli bir kişi ile aynı işletmede çalışan yabancı uyruklu başka bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen saldırgan, fırın ustasını karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Usta Hamewi kanlar içinde gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıyı alarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.


Polis olay sonrası kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:59 Kaynak: İHA
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