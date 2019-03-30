Fırında Ekmek Yaparken Evi Yandı
1 saat önce
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir evde çıkan yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir
'in Kepsut
ilçesinde bir evde çıkan yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Kepsut'un Yenice
Mahallesi'nde Osman Deniz
'e ait evde fırında ekmek yapılırken yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle halkının itfaiye ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kepsut İtfaiye
Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle halkının da müdahaleye yardımcı olduğu yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:09 Kaynak: İHA
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