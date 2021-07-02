Üye Girişi
Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler - Son Dakika

Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler

02.07.2021 15:43

Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atarak önce yere ardından tavana fırlattığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiye sebep oldu. Erciş Kaymakamlığı, belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeyi mühürleyip, 31 bin 687 TL ceza keserken, savcılık ise soruşturma başlattı.

Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çekilen, 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Personelden biri, hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlatırken diğeri de küfredip, o anları kayda aldı.

31 BİN TL CEZA KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulanırken, Erciş Kaymakamlığı'nca yazılı açıklama yapıldı. İşletmenin mühürlendiği belirtilen açıklamada, "Sosyal medya aracılığı ile paylaşımı yapılan, fırında çalışan kişinin ekmek hamuruna ayağı ile vurduğu, ekmek hamurunu tavana doğru fırlattığı ve hijyenden uzak olan görüntüler üzerine yapılan araştırmada, görüntülerin 2021 yılı Ramazan ayında Erciş Kocapınar Mahallesi'nde faaliyet göstermekte olan ekmek fırını işletmesinde çekildiği tespit edilmiş, bunun üzerine bahse konu ekmek fırını işletmesi ile alakalı olarak, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontroller sağlanmış, ilgili ekmek fırını işletmesi hakkında; Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürleme işlemi gerçekleştirilerek faaliyetine son verilmiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 41/C maddesi kapsamında kayıt dışı işçi çalıştırmaktan 6 bin 77 TL, yine aynı kanunun 41/A maddesi gereğince işletmenin hijyen kurallarına uymaması sebebi ile 15 bin 203 TL ve işletme çalışanlarına hijyen eğitimi aldırılmaması nedeniyle işletmede çalışmakta olan 3 çalışana kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere 10 bin 407 TL, toplamda ise 31 bin 687 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan ekmek fırınında yaşanan olayın ardından Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler

Erciş Kaymakamlığı, Türk Lirası, Kocapınar, Tarım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören düzenlenmeyecek 15:32 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören düzenlenmeyecek Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu 15:12 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 15:01 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı 14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor 14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar 13:03 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar

Son Dakika Haberleri
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı         
15:42
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi         
14:52
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası         
14:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:57:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement