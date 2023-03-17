FIRINDA 'İSPİYON' CİNAYETİ; OLAY ANI KAMERADA

ERZURUM'da, polisin uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptığı Bilal Acar (27), çalıştığı fırının sahiplerinin olayı öğrenmesi üzerine mesai arkadaşı Muhammet Emin Seçer'i (28) kendisini ispiyonladığını iddia ederek bıçakladı. Bıçaklama anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda hastaneye kaldırılan Seçer, kurtarılamadı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar serbest bırakıldı. Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelerek iş arkadaşı Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, güvenlik kamerasına yansıyan olayda Seçer'i hamur yaptığı sırada yanına giderek bıçakladı. Araya giren diğer arkadaşları Acar'ın elindeki bıçağı aldı. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Acar, 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.(DHA)