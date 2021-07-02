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Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar - Son Dakika

Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar

02.07.2021 11:32

Fırında mide bulandıran görüntü.

Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar

Fırın kapatıldı, 31 bin 787 TL para cezası kesildi

VAN – Van'ın Erciş ilçesinde top oynar gibi ekmek hamuruyla oynayanların hijyenden uzak görüntülerinin kaydedildiği fırın kapatılırken, 31 bin 787 TL para cezası kesildi.

Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çekilen mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine yetkililer harekete geçti. Top oynar gibi ekmek hamuruyla oynayanların hijyenden uzak görüntülerinin kaydedildiği fırını hemen tespit eden yetkililer, işletmeyi kapatarak 31 bin 787 TL para cezası uyguladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sosyal medya aracılığıyla paylaşılan ve fırında çalışan bir şahsın ekmek hamuruna ayağı ile vurduğu, ekmek hamurunu tavana doğru fırlattığı hijyenden uzak görüntüler üzerine hemen araştırma yaptıklarını belirtti. Mehmetbeyoğlu, "Yapılan araştırmada görüntülerin 2021 yılı Ramazan ayında Kocapınar Mahallesi'nde faaliyet göstermekte olan bir ekmek fırını işletmesinde çekildiği tespit edilmiş, bunun üzerine bahse konu ekmek fırını işletmesi ile alakalı olarak Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller sağlanmış ve ilgili ekmek fırını işletmesi hakkında süreç başlatılmıştı. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletme sahibine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 41/C maddesi kapsamında işletme kayıt belgesi olmadan faaliyet göstermeden 6 bin 77 TL, yine aynı kanunun 41/A maddesi kapsamında genel ve özel hijyen esaslarına uyulmaması sebebi ile 15 bin 303 TL ve işletme çalışanı 3 şahsın hijyen eğitim belgesi olmadığından kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere 10 bin 407 TL olmak üzere toplamda 31 bin 787 TL idari yaptırım cezası uygulanmış, iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbir alınması gerektiğinden aynı kanunun 41/E maddesi kapsamında üretimin tamamı durdurularak iş yerinin faaliyetine son verilmiş ve Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Konunun önemine binaen; Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar
Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar
Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar
Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar

Türk Lirası, Para Cezası, Kocapınar, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırında mide bulandıran görüntü...Ekmek hamuruyla top oynar gibi oynadılar - Son Dakika


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