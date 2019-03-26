Son Dakika Haberleri: Fırında Misket Köfteli Sebze Püresi (9 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak

Fırında Misket Köfteli Sebze Püresi (9 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak

19 dakika önce

Her mevsimin sebzeleri ile yapabileceğiniz, ailecek yenilebilecek lezzetli bir ana öğün. Haydi Mutfağa!Malzemeler 150 gram kıyma, 2 diş sarımsak, 2 patates, 1 havuç, 3 yemek kaşığı lor peyniri, kimyon (1 yaşından sonra) Nasıl Yapılır? 1. Patates ve havucu ufak küp şeklinde kesip buharda pişirin.

Her mevsimin sebzeleri ile yapabileceğiniz, ailecek yenilebilecek lezzetli bir ana öğün. Haydi Mutfağa!Malzemeler 150 gram kıyma, 2 diş sarımsak, 2 patates, 1 havuç, 3 yemek kaşığı lor peyniri, kimyon (1 yaşından sonra) Nasıl Yapılır? 1. Patates ve havucu ufak küp şeklinde kesip buharda pişirin. 2. Kıymayı sarımsak rende ile karıştırıp yoğurun ve misket köfte şeklinde yuvarlayın. 3. Patates ve havucu süzgeçten geçirerek püre haline getirin. 4. Lor peynirini ekleyip karıştırın ve fırın kabının altına yayın. 5. Üzerine misket köfteleri dizin. 6. Daha önceden ısınmış 170º fırında 20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.Eğer yaz mevsimiyse rende domates veya ev yapımı domates salçasını da üzerine gezdirip fırınlayabilirsiniz, çok yakışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İş Adamı Ender Alkoçlar, Organik Sebze Üretmeye Başladı Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranlarının Midesini Bulandırdı! Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kapı Kapı Dolaşıp AK Parti Adayına Oy İstedi Sevgilisinin Evine Tırmanan Cani Adam, Kendini ve Sevgilisini Bıçakla Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:26:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırında Misket Köfteli Sebze Püresi (9 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]