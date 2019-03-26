Fırında Misket Köfteli Sebze Püresi (9 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak

Her mevsimin sebzeleri ile yapabileceğiniz, ailecek yenilebilecek lezzetli bir ana öğün. Haydi Mutfağa!Malzemeler 150 gram kıyma, 2 diş sarımsak, 2 patates, 1 havuç, 3 yemek kaşığı lor peyniri, kimyon (1 yaşından sonra) Nasıl Yapılır? 1. Patates ve havucu ufak küp şeklinde kesip buharda pişirin.

Her mevsimin sebzeleri ile yapabileceğiniz, ailecek yenilebilecek lezzetli bir ana öğün. Haydi Mutfağa!Malzemeler 150 gram kıyma, 2 diş sarımsak, 2 patates, 1 havuç, 3 yemek kaşığı lor peyniri, kimyon (1 yaşından sonra) Nasıl Yapılır? 1. Patates ve havucu ufak küp şeklinde kesip buharda pişirin. 2. Kıymayı sarımsak rende ile karıştırıp yoğurun ve misket köfte şeklinde yuvarlayın. 3. Patates ve havucu süzgeçten geçirerek püre haline getirin. 4. Lor peynirini ekleyip karıştırın ve fırın kabının altına yayın. 5. Üzerine misket köfteleri dizin. 6. Daha önceden ısınmış 170º fırında 20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.Eğer yaz mevsimiyse rende domates veya ev yapımı domates salçasını da üzerine gezdirip fırınlayabilirsiniz, çok yakışıyor.

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