Fırında Patatesli Mantar Sote Tarifi

12-Patates ve mantarların üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürüp kızarması için 7-8 dakika daha Arçelik Ankastre Fırın'a

3-Deniz tuzu, karabiber, toz biber, sarımsak ve zeytinyağını da koyup iyice harmanlayın.

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The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti