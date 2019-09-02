Son Dakika Haberleri: Fırında Patatesli Mantar Sote Tarifi
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Fırında Patatesli Mantar Sote Tarifi

8 saat önce

Malzemeler: •15 adet bebek patates•1 tatlı kaşığı karabiber•1 tatlı kaşığı deniz tuzu•Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber•1 diş rende sarımsak•1 yemek kaşığı zeytinyağı•1 paket kestane mantarı•1 adet beyaz soğan•2 yemek kaşığı tereyağı•1 tutam tuz•5-6 dal maydanozTarif: 1-Patatesleri iyi...

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Malzemeler:


•15 adet bebek patates


•1 tatlı kaşığı karabiber


•1 tatlı kaşığı deniz tuzu


•Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber


•1 diş rende sarımsak


•1 yemek kaşığı zeytinyağı


•1 paket kestane mantarı


•1 adet beyaz soğan


•2 yemek kaşığı tereyağı


•1 tutam tuz


•5-6 dal maydanoz


Tarif:


1-Patatesleri iyi bir şekilde yıkayın.


2-Küçükleri bütün şekilde bırakın, iri olanları sadece ortadan ikiye kesip Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alın.


3-Deniz tuzu, karabiber, toz biber, sarımsak ve zeytinyağını da koyup iyice harmanlayın.


4-Ardından patatesleri tepsiye iyice yayın.


5-Önceden ısıtılmış 220 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30-35 dakika pişirin.


6-Patatesler pişerken mantarları iri iri, soğanları da halka halka doğrayın.


7-Arçelik Ankastre Ocak'ta tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritin.


8-Üzerine doğradığınız soğanı ekleyip pişirmeye başlayın.


9-Soğanlar ölünce mantarları da ekleyip soteleyin.


10-Mantarların üzerine biraz tuz serpip ocaktan alın.


11-Pişen patatesleri bir fırın kabına aktarın, üzerine mantarları aktarın.


12-Patates ve mantarların üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürüp kızarması için 7-8 dakika daha Arçelik Ankastre Fırın'a


13-Patatesler iyice kızarınca fırından alın ve üzerine doğradığınız maydanozları serpip servis yapın.


14-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:39 
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