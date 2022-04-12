Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı - Son Dakika
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Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı

12.04.2022 15:43

Edirne'de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Edirne'de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

(Şener Urfa/ İHA)

Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı
Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı
Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı

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Para Cezası, Türk Lirası, Zabıta, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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