Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi - Son Dakika
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Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi

13.04.2022 14:43

Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu.

Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi

EDİRNE - Edirne'de bir çalışanın yere dökülen unları tekrar toplayıp lavaş yaptığı görüntüleri çeken kişi şok açıklamalarda bulundu. Mülk sahibi ve fırının sahibi de iddialara cevap verdi.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görüldü.

Fırının sahibi, "Video tamamen komplo"

Fırında yaşanan olayın şantaj ve komplo üzerine olduğunu iddia eden fırının sahibi Onur Mersin, "Yaşanan olay tamamen şantaj, komplo üzerine oldu. Bu video personelime para verilerek aldatılarak kandırılarak yapılan bir video. Videodan sonra mülk sahibi bana sürekli şantaj uygulamaya başladı. Elden fazladan para istedi, kiranın 3-4 katından fazlasını almaya başladı."açıklamasında bulundu.

"Fırının sahibi bana 'diğer fırınlarda neler oluyor biliyor musun. İstediğin yere şikayet et' cevabını verdi."

Fırının sahibi Onur Mersin'in iddialarına mülk sahibi Sabri Kök cevap verdi. Kök iddiaların yalan olduğunu belirterek şu iddialarda bulundu, "görüntülerde göründüğü gibi oradaki çalışma ortamı şort ve atletle. Fırında çalışan arkadaşım videoyu çektiğinde bana gösterdi bende fırının sahibine uyarılarda bulundum. Fırının sahibi bana 'diğer fırınlarda neler oluyor biliyor musun. İstediğin yere şikayet et' cevabını verdi. Edirne halkının sağlığı için kiradan vazgeçerek şikayette bulundum. Kira sözleşmesinde kira bedeli 500 TL ama anlaşmamız 2 bin TL. Stopaj ücreti ödenmesin diye öyle bir hata yaptık.

"Bu görüntüleri çok görüyordum, midem kaldırmıyordu"

Fırında çalıştığı süre zarfında çalışma ortamını video çektiğini söyleyen Birol Çakan da şu iddialarda bulundu, "2 ay çalıştım orada. Çalıştığım dönemde bu görüntüleri çok görüyordum. Midem kaldırmıyordu. Bu Edirne'ye yapılan vicdansızlık. Para kazanmak için insan sağlığıyla oynanmamalı. Üretilen ekmekler yerlerde sayılıyor. Dökülen unlar bir yerde toplanıp eleniyor ardından o un tekrar üretimde kullanıyor. Yerlerde çöp ve izmaritler var. Ben orada 100 TL yevmiye ile çalışıyordum kime rüşvet vereceğim. Atlet, şort ve terlik giyin çocuklar mı diyeceğim. Buna kimse inanmaz"

Fırın sahibi hakkında adli işlem başlatıldı

Görüntülerin yayınlanmasının ardından fırın sahibi Onur Mersin hakkında adli işlem başlatıldı. Halk sağlığını tehlikeye düşürmek suçundan Selimiye Polis Merkezi Amirliğinde ifadesi alınan Mersin, iradesinin ardından serbest bırakıldı.

Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi
Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi
Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi

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Edirne'de lavaş fırınının sahibi konuştu: Yaşanan olay tamamen komplo Edirne'de lavaş fırınının sahibi konuştu: Yaşanan olay tamamen komplo Edirne'de fırında skandal görüntüleri çeken kişi, mülk sahibi ve fırının sahibi konuştu Edirne'de fırında skandal görüntüleri çeken kişi, mülk sahibi ve fırının sahibi konuştu Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar

Türk Lirası, Zabıta, Edirne, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırında yaşanan skandalı görüntüleyen kişi açıklamalarda bulundu... Mülk sahibi ve fırının sahibi iddialara cevap verdi - Son Dakika
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