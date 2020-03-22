Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı

6 saat önce

Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı Aksaray'da müşterisine ürünlerini teslim etmek için ekmek fırınına giden kargo görevlisinin gizlice yere düşen parayı alma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da müşterisine ürünlerini teslim etmek için ekmek fırınına giden kargo görevlisinin gizlice yere düşen parayı alma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırını sahibi Narin K. internet üzerinden alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri teslim etmeye fırına gelen kargo görevlisi ürünleri teslim ettikten sonra kendisinden önce fırında müşteri olan vatandaşın düşürdüğü parayı fark ederek fırıncının bir anlık tezgahtan ayrılması üzerine yere eğilerek düşen parayı aldı. İşlemlerinin bitmesi üzerine kargocu fırından ayrılırken, parasını düşüren müşteri fırına gelerek parasının fırında düştüğünü söyledi. Bir süre fırında düşen parayı arayan fırın sahibi parayı bulamayınca kargocudan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasında kargocunun yere eğilerek parayı aldığını gören fırın sahibi bunun üzerine durumu polise bildirdi. Kısas ürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan fırın sahibi Narin K., "Bir saat öncesi bir kargomuz gelmişti. Onun öncesi yardım eden abla belirli bir miktar para olduğunu söyledi. Beni dışarıdan çağırdı. Geldiğimde beraber kargocuya o parayı vermek için çabaladık. Görmediğini etmediğini söyledi. Sonra kalan az bakiyeyi verdim ve kargomuzu aldım. Yan taraftaki abla ben eminim burada belirli bir miktar para vardı. Sonra biz ağabey gidince huylandık. Kamera kayıtlarına baktık. Kargocunun aldığını tespit ettik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:10 Kaynak: İHA

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