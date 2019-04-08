Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede
1 saat önce
DÜZCE'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif K. (18), adliyeye sevk edildi.
DÜZCE'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif K. (18), adliyeye sevk edildi.
Dün, Düzce'ye bağlı Çerkeztaşköprü köyündeki ekmek fırınında meydana gelen olayda, Akif K. tartıştığı Akın Kovan'ı sopayla vurarak yere düşürdükten sonra 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kovan yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Akif K., İstanbul Sarıyer'de yakalanarak Düzce'ye getirildi. Akif K., jandarmadaki işlemlerin ardından bugün Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.
- Zce
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: DHA
Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Braga-Benfica U19 Maçına Damga Vuran Ölüm Haberi! Hakem Maçı Erken Bitirdi
Diriliş Ertuğrul'da Final Öncesi Beklenmeyen Ayrılık! Ertuğrul'un Nefret Edilen Düşmanı Ölüyor
Cani Anne, Bebeğini Göbek Bağı İle Öldürüp 14 Yaşındaki Kardeşine Gömdürmüş!