Son Dakika Haberleri: Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede

Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede

1 saat önce

DÜZCE'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif K. (18), adliyeye sevk edildi.

Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede, System.String[]
DÜZCE'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif K. (18), adliyeye sevk edildi.

Dün, Düzce'ye bağlı Çerkeztaşköprü köyündeki ekmek fırınında meydana gelen olayda, Akif K. tartıştığı Akın Kovan'ı sopayla vurarak yere düşürdükten sonra 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kovan yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Akif K., İstanbul Sarıyer'de yakalanarak Düzce'ye getirildi. Akif K., jandarmadaki işlemlerin ardından bugün Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
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