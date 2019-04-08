Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2)
1 saat önce
ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDIDüzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDI Düzce
'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:12 Kaynak: DHA
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