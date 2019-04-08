Son Dakika Haberleri: Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2)

Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2)

1 saat önce

ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDIDüzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Fırındaki Arkadaş Cinayetinin Şüphelisi Adliyede (2), System.String[]
ARKADAŞINI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDI

Düzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Akif Korkmaz, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:12 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
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