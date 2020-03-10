Fırındaki bir günlük geliri şehit ve gazi ailelerine bağışladı - Son Dakika

Fırındaki bir günlük geliri şehit ve gazi ailelerine bağışladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ekmek fırını sahibi esnaf, iş yerinin 1 günlük tezgah satış gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağını duyurdu.

Esnaf Mesut Çakır, bir gece ilçe halkının şehitler için yürüyüş yaptığını gören kızının, " Baba şehit ve gazilerimiz için herkes bir şeyler yapıyor, biz de farklı bir şey yapalım" demesi üzerine 7 ay önce açmış olduğu ekmek fırınının bir günlük tezgah satış gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

İş yerindeki tezgaha; "Gün boyunca yapacağımız satışlardan elde edilen gelir şehit ve gazi ailelerine bağışlanacaktır" yazısı asan Çakır," Şehit ve gazilerimiz olmasaydı biz bugün rahat, rahat nefes alamazdık. Vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ödememiz mümkün değildir. Vatanı için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların ailelerine bir nebze olsun bizim de katkımız olursa ne mutlu bize" dedi.