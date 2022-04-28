Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu - Son Dakika
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Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu

28.04.2022 19:57
Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir fırında meydana gelen doğalgaz sıkışması küçük çapta patlamaya neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir fırında meydana gelen doğalgaz sıkışması küçük çapta patlamaya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralanan olmazken, facia ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre fırında doğalgaz sıkışması meydana geldi. Yaşanan küçük çapta patlamada şans eseri yaralanan olmadı. Dükkan sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen doğalgaz borusuna gerekli müdahaleyi yaparak olayı kontrol altına aldı. - ZONGULDAK

Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu
Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu
Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu
Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu

YORUMLAR
500
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi

Zonguldak, Doğalgaz, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırındaki doğalgaz sıkışması paniğe neden oldu - Son Dakika


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