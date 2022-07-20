Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı - Son Dakika
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Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı

20.07.2022 10:57

Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı Trafik ışıklarını kullanmayan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti Denizli'nin Honaz ilçesinde fırından aldığı ekmeklerle evine dönen bisikletli yaşlı adam, kendisine çarpan otomobilin altında sürüklenerek feci şekilde can verdi.

Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı

Trafik ışıklarını kullanmayan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde fırından aldığı ekmeklerle evine dönen bisikletli yaşlı adam, kendisine çarpan otomobilin altında sürüklenerek feci şekilde can verdi.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede yaşayan 55 yaşındaki Orhan Atmaca, bakkaldan 1 liraya daha ucuz satış yapan fırından ekmek almak için bisikletiyle yola çıktı. Yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan fırından aldığı 7 adet ekmekle geri dönen Orhan Atmaca, evine ulaşmak için Ankara - Denizli karayolunda karşıdan karşıya geçmek istedi. 1 kilometre ilerideki trafik ışıklarını kullanmayı tercih etmeyen Orhan Armaca, bisikletini eline alarak yolun karşına geçmeye çalıştı.

Bu sırada Kocabaş Mahallesi'ndan organize sanayi bölgesindeki işine gitmek üzere arkadaşıyla birlikte yola çıkan Ö.Ç. idaresindeki 20 LM 268 plakalı otomobil, elindeki bisikletle yolu yarılayan Orhan Atmaca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen yaşlı adam, sağlık ekiplerinin yaşamda tutabilmek için verdikleri tüm mücadeleye rağmen feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazada Orhan Atmaca'nın evine götürmek üzere fırından aldığı ekmekler ve bisikleti yola savruldu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen Atmaca'nın oğulları, babalarının cansız beledi başında gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza karışan sürücü Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

Denizli, Honaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı - Son Dakika
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