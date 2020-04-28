Fırından ramazan sofrasına Kahke - Son Dakika
Son Dakika Genel Fırından ramazan sofrasına Kahke - Son Dakika

Fırından ramazan sofrasına Kahke

6 saat önce

Fırından ramazan sofrasına Kahke Gaziantep'in Ramazan Kahkesi tezgahtaki yerini aldı Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep'te Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, tadı yapım aşamaları ve gördüğü ilgiyle dikkat çeken Ramazan Kahkesi tezgahtaki yerini aldı.

Fırından ramazan sofrasına Kahke

Gaziantep'in Ramazan Kahkesi tezgahtaki yerini aldı

GAZİANTEP - Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep'te Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, tadı yapım aşamaları ve gördüğü ilgiyle dikkat çeken Ramazan Kahkesi tezgahtaki yerini aldı.

Gaziantep'te genellikle Ramazan ayında yapılan, bu ayda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan Kahkesi, 11 ayın sultanın gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Lezzetiyle damaklarda farklı bir tat bırakan Ramazan Kahkesi'ni gören vatandaşlar ise pastahanelere akın etti. Kentte aynı zamanda "Halep Kahkesi" olarak da bilinen ve Ramazan ayında çok satılan bir tür simit çeşidi olan "Ramazan Kahkesi" Gaziantep'te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak biliniyor.

Uzun yıllar önce Halepli ustalardan öğrenildiği belirtilen ve aradan geçen zamanda yöresel lezzetlerle harmanlanan kahke, un, şeker, sıvı yağ ve özel mahlep baharatı karışımından yapılıyor. Meşakkatli yapım aşaması ile dikkat çeken kahke, hem damakta bıraktığı tat hem de özel aroması nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Vatandaşlar iftar ve sahurda tüketiyor"

Gaziantep'te yıllardır Ramazan Kahkesi üretimi yapan simitçi Harun Kaya, kahkenin Ramazan'a özgü olduğunu ve çok ilgi gördüğünü belirterek, "Ramazan kahkesi yani diğer adıyla Halep Kahkesi satışlarımız başladı. Bu lezzet, Gaziantep'te özellikle Ramazan ayında iftarda ve sahurda vatandaşların çok yoğun bir şekilde tercih ettiği geleneksel bir lezzettir. Ramazan kahkesi, Gaziantep'in her Ramazan ayında satılan özel bir simit çeşididir. Bu kahkenin kendine has rehası, kokusu ve tadı var. İçerisindeki mahlep de kahkeye özel bir tad verir. Yani her şeyiyle Gaziantep'te has özel bir lezzettir" dedi.

"Yapımı uzun sürüyor"

Kahkenin yapımının uzun sürdüğünü belirten Kaya, "Ramazan kahkesinin yapımı çok meziyetli. Yani yapımı sırasında özen ve ustalık isteyen bir lezzet bu. Yani hamurundan pişirmesine kadar bu bir sanat işidir. Bu yüzden de vatandaşların ilgisi gayet güzel" ifadelerini kullandı.

"Kilosu 22 lira"

Gaziantep'e has Ramazan kahkesinin fiyatından da bahseden Harun Kaya, "Ramazan kahkesinde fiyatlarımız kilo olarak 22 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkıyor. Yani aslında yerine ve ürünün özelliğine göre değişiyor" diye konuştu.

Fırından ramazan sofrasına Kahke

Gaziantep, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 06:42 Kaynak: İHA


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