Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bursa'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Fırından sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Bursa'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'ndeki ekmek fırınında bir derneğe yardım amaçlı bulunan sadaka kutusunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.G. (25) olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.G, adliyeye getirilirken gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Çok pişmanım, aç olduğum için yaptım." cevabını verdi.

Osmangazi, Mudanya, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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