Fırından silahla gasp güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Fırından silahla gasp güvenlik kamerasında

6 saat önce

Gaziantep'te bir fırında silahlı gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir fırında silahlı gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey Karataş Mahallesi'ndeki fırına girerek, bir çalışanın 300 lirasını ile cep telefonununu silahla gasbeden zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kayıtlarından kimliği belirlenen M.A, ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.A'nın iş yerinin önünde bir süre gözlem yaptıktan sonra, tabancasını çekerek fırına girdiği, çalışanın parasını ve cep telefonun aldıktan sonra kaçtığı görülüyor.

Fırından silahla gasp güvenlik kamerasında

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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