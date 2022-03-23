FIRINDAN TOPLADIĞI EKMEK KIRINTILARIYLA 15 YILDIR KUŞLARI BESLİYOR - Son Dakika
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FIRINDAN TOPLADIĞI EKMEK KIRINTILARIYLA 15 YILDIR KUŞLARI BESLİYOR

23.03.2022 15:32
FIRINDAN TOPLADIĞI EKMEK KIRINTILARIYLA 15 YILDIR KUŞLARI BESLİYOR

İZMİR'de bir fırında çalışan hamur ustası Akın Adsız (30), ekmek kesimi sırasında kesim makinesinde ya da kasalarda biriken ekmek kırıntılarını toplayıp kentin çeşitli yerlerindeki kuşları yaz, kış demeden besliyor.

İZMİR'de bir fırında çalışan hamur ustası Akın Adsız (30), ekmek kesimi sırasında kesim makinesinde ya da kasalarda biriken ekmek kırıntılarını toplayıp kentin çeşitli yerlerindeki kuşları yaz, kış demeden besliyor. 15 senedir kuşları beslediğini belirten Adsız, Fırındaki kırıntıların çöpe gittiğini görünce hem israf olmasın hem de karınları doysun diye kuşları beslemeye başladım dedi.

Fırın çalışanı, hamur ustası evli ve 2 çocuk babası Akın Adsız, 15 yıl önce çalıştığı iş yerinde kasalara konan ekmeklerden dökülen kırıntıların ve makinede ekmek kesimi sırasında oluşan kırıntıların çöpe atıldığını fark etti. Adsız, çöpe atılan kırıntıların israfa neden olduğunu düşündüğü için bir çuvalda biriktirmeye başladı. Adsız biriktirdiği kırıntıları, küçük yaştayken kuş besleyen ağabeyinin etkisiyle çok sevdiği kuşlara ulaştırmaya karar verdi. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden şehrin çok sayıdaki noktasındaki kuşların karnını doyuran Adsız, bayat ekmeklerle sokakta yaşayan kedi ve köpekleri de besliyor.

'ÖRNEK ALIP SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEYE BAŞLAYAN OLDU'

Kırıntılarla çok sayıda kuşu beslediğini gören fırıncı arkadaşlarından bazılarının da kendisi gibi sokak hayvanlarını beslemeye başladığını ifade eden Adsız, 10 yaşlarında Adana'da yaşarken ağabeyim Kadir Adsız kuş besliyordu. Kuş sevgisi çocukluğumda ağabeyimin beslediği kuşlarla birlikte başladı. Kuşlar kışın soğukta yiyecek, yaz aylarında ise sıcakta ise su bulmakta zorluk çekebiliyor. Fırındaki kırıntıların çöpe gittiğini görünce hem israf olmasın hem de kuşların karnı doysun diye kırıntıları kuşlara ulaştırmaya başladım. 15 senedir kuşları besliyorum. Sadece kuşları değil fırında kalan bayat ekmeklerle sokakta yaşayan kedi ve köpekleri besliyorum. Hayvanları beslemek için İzmir'in çok sayıda noktasına gidiyorum. Benim besleme yaptığımı görenler de sokak hayvanlarının karnını doyurduğum için teşekkür ediyor ifadelerini kullandı.

Akın Adsız'ın çalıştığı fırının işletmecisi evli ve 2 çocuk babası İsrafil Gündüz (45) 15 yıllık çalışan Adsız'ın hayvanları çok sevdiğini belirtip, Fırındaki ekmek kırıntılarını toplayıp kuşlara götürüyor. Normalde bu kırıntılar toplanmasa çöpe gidiyordu, ziyan oluyordu. Bu çok güzel bir davranış. Herkes böyle yapsa bir kırıntı bile israf olmaz dedi.

Adsız'ı besleme yaparken görüp tanışan vatandaşlardan Mehmet Özler (42) ise Akın beyi uzun zamandır tanıyorum. Hayvanları çok seviyor. Bunu içinden geldiği için yapıyor. Topladığı kırıntıları kuşlara götürüyor. Bayat ekmeklerle sokak hayvanlarını besliyor. Bu davranışı bana da örnek oldu. Ben de zaman zaman sokak hayvanlarını besliyorum diye konuştu.

FIRINDAN TOPLADIĞI EKMEK KIRINTILARIYLA 15 YILDIR KUŞLARI BESLİYOR
FIRINDAN TOPLADIĞI EKMEK KIRINTILARIYLA 15 YILDIR KUŞLARI BESLİYOR
FIRINDAN TOPLADIĞI EKMEK KIRINTILARIYLA 15 YILDIR KUŞLARI BESLİYOR

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İzmir, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FIRINDAN TOPLADIĞI EKMEK KIRINTILARIYLA 15 YILDIR KUŞLARI BESLİYOR - Son Dakika
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