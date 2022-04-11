Fırını soyan iki şüpheli tutuklandı, çelik kasa aranıyor - Son Dakika
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Fırını soyan iki şüpheli tutuklandı, çelik kasa aranıyor

11.04.2022 12:29
Fırını soyan iki şüpheli tutuklandı, çelik kasa aranıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ellerindeki anahtarla hurdacı kılığında kendi dükkanı gibi bir fırına girerek, içerisinde para bulunan çelik kasayı yükleyerek götüren iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ellerindeki anahtarla hurdacı kılığında kendi dükkanı gibi bir fırına girerek, içerisinde para bulunan çelik kasayı yükleyerek götüren iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çalınan para dolu çelik kasayı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Olay, Karabağlar ilçesine bağlı Barış Mahallesi 4095 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hırsız, hurdacı kılığında bir fırının önüne geldi. Elindeki anahtarla kapıyı açan hırsızlar, içeriye girerek içerisinde para ve altınlar bulunan çelik kasayı el arabasına yükledi. Daha sonra hemen dışarıya çıkan hırsızlar, anahtarla girdikleri iş yerinin kapısını kapatıp olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ VE YAKALANDILAR

İhbar üzerine gelen iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ekipler hem fırının hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıktan sonra şüphelilerin Gökhan K. ve Yasin K. olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli Karabağlar'da gözaltına alındı.

ÇELİK KASA KAYIP

Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan Gökhan K. ve Yasin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin, para dolu kasayı bulmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

(Akın Küçükkurt - Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Fırını soyan iki şüpheli tutuklandı, çelik kasa aranıyor
Fırını soyan iki şüpheli tutuklandı, çelik kasa aranıyor

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İFTAR SAATİNDE FIRINDAN İÇİ PARA DOLU ÇELİK KASAYI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KASA BULUNAMADI İFTAR SAATİNDE FIRINDAN İÇİ PARA DOLU ÇELİK KASAYI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KASA BULUNAMADI Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırını soyan iki şüpheli tutuklandı, çelik kasa aranıyor - Son Dakika


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