Fırının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi patlamada yaralandı - Son Dakika

Cumhuriyet Mahallesi Saimbeyli Caddesi'ndeki fırında çalışan İsmail ve Zeliha Üstündağ ile Muhammed Demirbaş, bacayı benzinle temizledikleri sırada patlama meydana geldi.

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