Son Dakika Haberleri: Fırınına Gelen Müşterilere Pazar Filesi Hediye Etti

Fırınına Gelen Müşterilere Pazar Filesi Hediye Etti

35 dakika önce

AK Parti Tire İlçe Gençlik Kolları Çevre, Şehircilik ve Kültür Birimi Başkanı Uğur Çırpan, kendisine ait fırına gelen müşterilerine pazar filesi hediye etti.

Fırınına Gelen Müşterilere Pazar Filesi Hediye Etti, System.String[]
AK Parti Tire İlçe Gençlik Kolları Çevre, Şehircilik ve Kültür Birimi Başkanı Uğur Çırpan, kendisine ait fırına gelen müşterilerine pazar filesi hediye etti.

Çırpan, yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin pazar filesi kullanmaya teşvik etmek için fırınına gelen 20 müşterisine pazar filesi hediye ettiğini söyledi.

Poşet kullanımıyla doğanın kirlendiğini belirten Çırpan, pazar filesi kullanımının ilçede yaygınlaştırmak istediklerini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:22 Kaynak: AA

Tire, Güncel
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