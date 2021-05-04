Fırınının önüne dolap koydu, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı - Son Dakika

Fırınının önüne dolap koydu, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı

04.05.2021 12:46

Fırınının önüne dolap koydu, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı Isparta'da bir fırın işletmecisi fırınının önüne ihtiyaç sahipleri için dolap koydu Isparta'da bir fırın işletmecisi Ramazan ayı ve tam kapanma dönemi dolayısıyla fırınının önüne ihtiyaç sahipleri için bir...

Fırınının önüne dolap koydu, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı

Isparta'da bir fırın işletmecisi fırınının önüne ihtiyaç sahipleri için dolap koydu

ISPARTA - Isparta'da bir fırın işletmecisi Ramazan ayı ve tam kapanma dönemi dolayısıyla fırınının önüne ihtiyaç sahipleri için bir dolap koyarak, üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazdı. Fırın işletmecisi ve hayırseverler dolabı ekmek ve pideyle doldururken, ihtiyaç sahipleri de ücretsiz olarak istedikleri kadar ekmek alabiliyor.

Karaağaç Mahallesi'nde dedesinden kalma fırında mesleği sürdüren Bayram Dereli, Ramazan ayı ve tam kapanma dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için bir dolap hazırladı. Hayırseverler imkanları dahilinde bu dolaba ekmek ve pide koyuyor. Dereli de gün içerisinde dolabı boş bırakmıyor. İhtiyaç sahipleri dolaptan istedikleri kadar ekmek ve pide alabiliyor. Uygulamaya mahalle sakinleri de tam destek veriyor.

"Çekinmeden herkes alabilir"

Fırın işletmecisi Bayram Dereli, geçen yıl Mart ayında korona virüs salgını nedeniyle askıda ekmek kampanyası başlattıklarını, bu sene de Ramazan ayı ve tam kapanma dönemi için böyle bir dolap hazırladıklarını söyledi. Dereli, "Tam kapanma döneminde çoğu vatandaşımızın işyerleri kapandı. Çoğu vatandaşımız da yevmiyeli çalışıyor. Biz de fırınımızın önüne bir dolap koyduk. Dolabın içindeki ekmek ve pideler ücretsizdir. Hiçbir para talep etmeden veriyoruz. Çekinmeden, gücenmeden herkes gelip alabilir. Bugün bize yarın onlara. Bu iş vesiledir, ellerinden geldikçe diğer vatandaşlarımız da destekliyor" dedi.

"Günlük yaklaşık 85 ekmek bırakıyorum"

Dolaba günlük yaklaşık 85 ekmek bıraktığını ifade eden Dereli, "Pide almaya gelen vatandaşlarımız da 2 pide alıp bir tanesini dolaba koyuyor, 3 alıp 2 koyan oluyor. Ayrıca para verip bizim hayrımıza dolaba ekmek koyuver diyen vatandaşlarımız var. Ramazan ayında kiminin duası kiminin parası diyerek böyle bir kampanya düzenledik. Herkesten Allah razı olsun. Şu anda talebimiz güzel. Fırına gelemeyen vatandaşların da evlerine bizzat teslim ediyorum. Allah bir daha böyle günler göstermesin. Herkes sağlıklı kalsın" diye konuştu.

"Herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyorum"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Akkul, uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, "İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Mahalle sakinleri de çok memnun"

Mesut Sırtıkırmızı ise çocukluğundan bu yana aynı fırına geldiğini ve dolap uygulamasından mahalle sakinlerinin de memnun olduğunu söyledi. Sırtıkırmızı, İhtiyaç sahiplerine sadece Ramazan ayında değil sürekli yardım yapacağına inanıyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" dedi.

Fırınının önüne dolap koydu, üzerine İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın yazdı
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın yazdı

Isparta, Ramazan, Bayram, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fırınının önüne dolap koydu, üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' yazdı - Son Dakika


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