Fırınlar kısıtlama günlerinde ekmeği vatandaşın ayağına götürdü - Son Dakika

Fırınlar kısıtlama günlerinde ekmeği vatandaşın ayağına götürdü

Kısıtlama günlerinde sokak sokak dolaşıp ekmek sattılar

TEKİRDAĞ - Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kesintisiz üretim gerçekleştiren fırıncılar, Çorlu sokaklarını dolaşarak vatandaşlara ekmek satışı yaptı.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 23 Mayıs'tan başlamak üzere 4 gün süreyle 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bundan önceki kısıtlamalarda da olduğu gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz çalışan fırınlar ürettikleri ekmekleri sokak sokak dolaşarak sattı.

Ekmeği vatandaşların ayağına götüren fırıncılar, sokak sokak dolaşarak ihtiyacı olan vatandaşlar için ekmek satışı yaptı.

Ramazan bayramı süresince de çalışmalarını sürdüren fırıncılar bayram boyunca vatandaşların ekmek ihtiyacını gidermek için satış gerçekleştirdi.