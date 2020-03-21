Fırınlara korona virüs denetimi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve henüz panzehiri bulunamayan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçe genelinde tüm ekipleri ile seferber olan Haliliye Belediyesi halk sağlığı için çaba ve mesai harcıyor. Bu doğrultuda zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan fırınlara virüsten korunmaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, fırınlarda halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve korona virüs salgına karşı bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını da açıkladı.



Öte yandan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiler ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Müdürlük, dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahlinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini duyurdu. - ŞANLIURFA