Fırınlara şok baskın - Son Dakika
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Fırınlara şok baskın

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

Fırınlara şok baskın, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.


Muratlı ilçe merkezinde bulunan fırınlara Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı öncülüğünde giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buralarda kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin numune almasından sonra Günaçtı, gıda seferberliği kapsamında ekmek, çeşitleri ve unlu mamullerin denetimini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.


Birçok personelin kontroller çerçevesinde seferber olduğunu ifade eden Müdür Günaçtı, denetimlere mal kabulünden başlayarak; genel ve özel hijyen koşullarından devam etti. Üretim aşamasındaki mamuller incelendi.


Öte yandan, şüpheli un ve unlu mamullerle karşılaşılması durumunda numune alınarak laboratuvara gönderileceği de öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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