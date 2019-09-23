Fırınlara zeytin dalı için 6 ay süre

Kilis Belediyesi Meclisinde alınan karar ile birlikte zeytin dalı yakılması yasaklanırken, fırınların sadece meşe odunu yakılması zorunlu kılındı. Fırınlara zeytin dalından meşe odununa yada doğal gaza geçmeleri içi 6 ay süre verildi.



Kilis Belediyesi Meclisinde alınan karar ile birlikte Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınların pide, lahmacun, ve ekmek fırını ile fırınlı lokantalar zeytin dalı yakmalarından dolayı hava kirliliği meydana geldiği bu nedenle zeytin dalının yakılmasının yasaklanmasına, fırınların mümkünse doğalgaza geçmelerinin sağlanmasına, doğalgaz'a geçmeyen fırınların sadece meşe odunu yakılmasının zorunlu olmasına bu işlem için 6 ay süre verilmesine karar verildi. - KİLİS