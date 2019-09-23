Son Dakika Haberleri: Fırınlara zeytin dalı için 6 ay süre
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Fırınlara zeytin dalı için 6 ay süre

34 dakika önce

Kilis Belediyesi Meclisinde alınan karar ile birlikte zeytin dalı yakılması yasaklanırken, fırınların sadece meşe odunu yakılması zorunlu kılındı.

Fırınlara zeytin dalı için 6 ay süre, System.String[]

Kilis Belediyesi Meclisinde alınan karar ile birlikte zeytin dalı yakılması yasaklanırken, fırınların sadece meşe odunu yakılması zorunlu kılındı. Fırınlara zeytin dalından meşe odununa yada doğal gaza geçmeleri içi 6 ay süre verildi.


Kilis Belediyesi Meclisinde alınan karar ile birlikte Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınların pide, lahmacun, ve ekmek fırını ile fırınlı lokantalar zeytin dalı yakmalarından dolayı hava kirliliği meydana geldiği bu nedenle zeytin dalının yakılmasının yasaklanmasına, fırınların mümkünse doğalgaza geçmelerinin sağlanmasına, doğalgaz'a geçmeyen fırınların sadece meşe odunu yakılmasının zorunlu olmasına bu işlem için 6 ay süre verilmesine karar verildi. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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