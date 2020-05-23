Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği - Son Dakika

Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği

İZMİR'de, fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği sürüyor.

Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği, System.String[]

İZMİR'de, fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği sürüyor. Ramazan Bayramı öncesi tatlılarını evde hazırlayan vatandaşlar, pişirtmek için fırınların yolunu tutuyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar da bayram tatlısı hazırlıklarına başladı. Tatlıcılardan hazır almak yerine evde tatlılarını kendileri hazırlayan vatandaşlar, pişirtmek için ise fırınlara verdi. Basmane semtindeki bir asırlık fırında da müşterilere tatlı üretmenin yanı sıra, evlerde yapılan tatlılar da gelen taleplere göre pişiriliyor. Bayram öncesi en çok baklavaya talep olurken, fırında pişirme fiyatı ise 5 ile 10 TL arasında değişiyor. Müşterilerin evlerinde hazırlayıp getirdikleri tatlıları odun ateşinde pişirdiklerini söyleyen fırın işletmecisi Yusuf Demir, "1896'dan beri burası açık ve aynı geleneği devam ettiriyoruz. Müşteriler, baklavaları evlerinde hazırlayıp tepsilerde getiriyorlar, biz de güzelce pişirip veriyoruz. Odunda pişiriyoruz, kara fırında çok güzel ve lezzetli oluyor. Baklava, lor tatlısı, şekerpare ve kalburabastı satışımız var ancak Ramazan'da en çok baklava satıyoruz" dedi.

'YOĞUN BİR TALEP VAR'

Çiğ baklava pişimini artık birçok fırının yapmadığını belirten fırın işletmecilerinden Furkan Demir, bu yüzden talebin çok olduğunu ifade etti. Demir, "Burada belirli müşterilerimiz var, çevremizde yakın olan müşterilerimiz. Baklavaları çiğ halde tepsilerde getiriyorlar, biz de fırınımızda pişiriyoruz. Yoğun bir talep var çünkü çok fazla yapan yer yok. Biz de bu işi severek yapıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Genelde baklava pişimi oluyor" diye konuştu.

Evde hazırladıkları baklavayı pişirtmek için fırına getiren müşterilerden Adil Gül ise, "Biz evde tatlımızı hazırlıyoruz. Buradaki tarihi fırına getirip pişirtip tekrar evimize götürüyoruz. Çok memnunuz. Baklavanın odun ateşinde pişmesi çok lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.


Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 08:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği - Son Dakika

Son Dakika

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor         
13:16
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı         
13:03
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler         
13:03
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi         
12:55
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor         
12:54
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi         
12:24
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? 2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?         
12:20
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
12:10
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı         
12:08
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz         
11:46
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı         
11:41
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı         
11:36
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü         
11:30
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu         
11:24
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü         
11:21
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti         
11:21
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı         
11:16
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı         
11:11
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü         
10:52
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü         
10:52
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu         
10:43
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu         
10:39
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler         
10:39
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü         
10:30
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu         
10:25
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı         
10:21
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak         
10:21
Atmosferde patlayan kuyruklu yıldız, Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti Atmosferde patlayan kuyruklu yıldız, Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti         
10:12
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 14:38:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]