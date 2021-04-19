Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor

19.04.2021 12:37
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri pide, ekmek ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri ramazan denetimleri gerçekleştiriyor.

Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri pide, ekmek ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri ramazan denetimleri gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Bu nedenle ekiplerimiz denetimlerini mübarek Ramazan ayında daha da sıklaştırdı" dedi.

Pamukkale Belediyesi, halk sağlığı için üretim yapan firmaları periyodik olarak denetlemeye devam ediyor. Ramazan ayında halkın yoğun ilgi gösterdiği pide, ekmek ve unlu mamul ürünlerinin üretimini yapan işletmeler Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Ekipler, pastane, fırın ve unlu mamuller satış yeri olarak faaliyet gösteren işyerlerinde hijyen, gramaj ve ruhsat konuları titizlikle inceleniyor. Denetimler çerçevesinde, işyerlerinde iş kıyafetlerinden, eldivenlere, çöp kutularından, aydınlatmalara, fiyat etiketlerinden, havalandırmalara kadar tüm konularda denetimler yapılırken, eksik görünen noktalarda işletme sahipleri uyarılıyor. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılın her döneminde yapılan denetimlerini Ramazan ayında daha da sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

"Halkımızın sağlığını önemsiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan her vatandaşın sağlığı için gereken ne varsa yaptıklarını belirterek, "Halkımızın özellikle Ramazan ayında rağbet gösterdiği pide ve unlu mamullerin üretimini yapan işletmelerimiz sağlık açısından denetimlerden geçiyor. Ekiplerimiz her konuda detaylı olarak inceleme yapıyor. İlçemiz genelinde bu denetimlerimizde her hangi bir sorunla karşılaşmamış olmak sevindirici. Biz halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile değerli Pamukkaleli vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor
Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor

Avni Örki, Pamukkale, Ramazan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

19-25 Nisan haftalık burç yorumları 19-25 Nisan haftalık burç yorumları Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan bile daha fazla para alacak Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan bile daha fazla para alacak İki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı İki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, yol ortasında can pazarı yaşandı Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Bodrum'a demir attı Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Bodrum'a demir attı Evler kül oldu, sokaklar kan gölü! Ölü sayısının 100'e çıktığı ülkede acil durum çağrısı Evler kül oldu, sokaklar kan gölü! Ölü sayısının 100'e çıktığı ülkede acil durum çağrısı Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu         
12:42
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek Hakan, Merih ve Ozan Kabak, EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek         
12:07
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi         
11:54
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir         
11:17
Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti         
11:05
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:38
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Piyasa değeri 3 milyon lira! Bursa'da yurt dışından kaçak getirilen araç parçaları ele geçirildi Piyasa değeri 3 milyon lira! Bursa'da yurt dışından kaçak getirilen araç parçaları ele geçirildi         
09:52
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı         
16:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 12:51:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırınlarda Ramazan denetimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei