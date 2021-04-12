FIRINLARDA RAMAZAN YOĞUNLUĞU -1-ATAŞEHİR - Son Dakika

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

İstanbul'da bu gece yapılacak ilk sahur öncesinde bazı fırınlarda yoğunluk oluştu. Pide ve ekmek almak için fırınlara uğrayan vatandaşlar, koronavirüs kurallarına uyarak kuyruğa girdi.

Bu gece yapılacak ilk sahur öncesi hazırlıklarını sürdüren İstanbullular, pide ve ekmek almak için fırınlarda kuyruk oluşturdu. Koronavirüs kuralları çerçevesinde sıraya giren vatandaşlar, pide ve ekmeklerini alarak evlerinin yolunu tuttu.

Ataşehir'de fırın sahibi Mehmet Şimşek, 'Şuan da taleple ilgili bir sıkıntımız yok. Geçen seneye nazaran talebin yine aynı olmasını bekliyoruz. Geçen sene de aynıydı, yine pandemi vardı. Geçen sene sokağa çıkma kısıtlamaları daha sıkıydı, bu sene daha rahat olacak. Biz her türlü tedbiri aldık. Mesafe işaretlemelerini yaptık, maskesiz kimseyi almıyoruz. ve insanlar da artık alıştı maskeye. İçerde fazla yoğunluk oluşturmuyoruz. Dışarıdan kontrollü bir şekilde alıyoruz dedi.

Kuyruğa giren vatandaşlar, 'Pide alacağım tabi. İnşallah mübarek Ramazan ayımız başladı. Hepimize bereketli olsun. Bu hastalığı da inşallah hayırlısı ile atlatacağız şeklinde konuştu.