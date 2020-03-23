Fırınlardaki ekmek satışları yüzde 30 arttı - Son Dakika

Fırınlardaki ekmek satışları yüzde 30 arttı

Vatandaşlar ekmeği bakkal ve market yerine fırınlardan almaya başladı

Ne kadar az temas o kadar sağlıklı düşüncesi ise fırınlara akın ediliyor

BİLECİK - Bilecik'te Korona virüsü sonrası vatandaşlar ekmeği fırınlardan almaya başlarken, perakende satışlar yüzde 30 arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü Türkiye'i de etkilerken, vatandaşlar evlerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya başladı. Daha önceden mahalle bakkalları ile büyük marketlerden ekmek alan vatandaşlar artık fırınlara yönelmeye başladılar. Vatandaşlar ne kadar az temas o kadar sağlıklı düşüncesi ise fırınlara akın ederken, fırıncıların işleri ise, yüzde 30 artış oldu.

Para alan farklı ekmeği veren farklı

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi üzerinde odun ekmeği satışı yapan Şeker Fırınında ekmeği veren farklı, parayı alan farklı kişilerden oluşuyor. Vatandaşlar şu hassas günlerde fırıncının böyle bir hizmet vermesinin taktir toplarken, fırıncılar gerekirse 24 saat ekmek çıkaracaklarını söylediler.

Fırıncı ekmeklerin altına "Lütfen ekmeğini elinizle değil, gözünüzle seçin" yazısı yazarak, vatandaşların ekmekleri ellememeleri için uyarıda bulundu.