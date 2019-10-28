Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan gemilerde vatandaşlara ziyaret ettikleri gemilerin özellikleri de görevli personel tarafından anlatıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis, TCG Yavuz ve TCG Alemdar gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

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