Fırlatma koltukları kendiliğinden devreye giren askeri uçakta 3 Rus askeri öldü - Son Dakika

Rusya 'da bir askeri uçağın fırlatma koltuklarının kendiliğinden devreye girmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 3 Rus askeri hayatını kaybetti.

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