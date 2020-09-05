Fırlayan spiral taşı işçinin bacağına isabet etti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalıştığı sırada spiral taşının fırlaması sonucu bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde A.K. (22) isimli genç, çalıştığı esnada spiral makinesinden fırlayan spiral taşı, sol bacağına isabet etti. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı genç tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:17 - Kaynak: İHA
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