Fırlayan spiral taşı işçinin bacağına isabet etti - Son Dakika

Fırlayan spiral taşı işçinin bacağına isabet etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalıştığı sırada spiral taşının fırlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde A.K. isimli genç, çalıştığı esnada spiral makinesinden fırlayan spiral taşı, sol bacağına isabet etti. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı genç tedavi altına alındı.