Son Dakika Haberleri: Fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Son Dakika Dünya Haber

Fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

1 saat önce

Kolombiya'da, mahallede rampa çıkarken arıza yapıp, geriye kaçan minibüs, duvarlara çarparak hızla aşağıya indi.

Fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu, System.String[]
Kolombiya'da, mahallede rampa çıkarken arıza yapıp, geriye kaçan minibüs, duvarlara çarparak hızla aşağıya indi. Kaza sırasında fırlayan sürücü, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
San Gil bölgesindeki bir mahallede minibüs, rampadan çıkarken arıza yaptı. İçinde sadece sürücünün bulunduğu, geriye kaçan minibüs, hızla aşağıya doğru inmeye başladı. Dar sokakta binalara çarparak inen minibüsün sürücüsü, çarpma sırasında kapı açılınca yola savruldu. İsmi açıklanmayan sürücü, duran minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yerel medya, hastaneye kaldırılan sürücünün küçük sıyrıklarla kazayı atlattığını duyurdu.

- Kolombiya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
kolombiya, minibüs, kaza, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Ünlü model Didem Soydan'ın Prenses Diana'ya olan benzerliği şaşırttı Japon balıkçılar 33 yıllık yasaktan sonra ilk balinaları avladı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian tepkilerin ardından 'Kimono' markasından vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]