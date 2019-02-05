Firma Abonelerinden Özür Diledi, Epdk Soruşturma Başlattı

Firma abonelerinden özür diledi, EPDK soruşturma başlattıKÜTAHYA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Kütahya'da faaliyet gösteren Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.hakkında, vatandaşları mağdur ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Firma abonelerinden özür diledi, EPDK soruşturma başlattı



KÜTAHYA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Kütahya'da faaliyet gösteren Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.hakkında, vatandaşları mağdur ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz arzının kesilmesinde gerekli şartların oluşmamasına rağmen, söz konusu şirketin vatandaşlara kesinti bildiriminde bulunduğu belirtildi.

Mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılan iş ve eylemlerin incelenmesi amacıyla EPDK'nin şirket hakkında soruşturma başlattığı kaydedilen açıklamada, "İlgili yönetmeliğe göre bir abonenin doğal gazının kesilebilmesi için ödenmemiş faturaya esas tüketim miktarının 50 metreküpü geçmesi, faturanın son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi veya fatura borcundan dolayı doğal gaz kesintisi yapılacağının en az 3 gün önceden bir tanesi adrese ihbarname olmak kaydıyla, kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura bildirim yöntemlerinden de en az ikisi yoluyla aboneye haber verilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada firma dün 'borcunuz var' mesajı gönderdiği abinelerinde özür diledi.

Mesajda, durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandıği belirtildi.

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