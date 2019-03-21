Firma Temsilcilerine "E Ticaret" Eğitimi

Beypazarı'nda hayata geçirilen "E Ticaret Üzerine" projesi kapsamında eğitim alan 65 firma temsilcisi sertifikalarını aldı.

Beypazarı'nda hayata geçirilen "E Ticaret Üzerine" projesi kapsamında eğitim alan 65 firma temsilcisi sertifikalarını aldı.





İlçe Belediyesince hazırlanan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 65 firma temsilcisi 120 saatlik eğitim aldı.





Firma temsilcileri eğitimde mağaza ara yüzü, yönetim paneli, mobil uygulama, mega tanımlama, ürün yönetimi, sipariş takibi, cari işlemler, kampanya tanımlama gibi birçok alanda bilgiler verildi.





Eğitimi başarıyla tamamlayan firma temsilcilerine sertifikalarını Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Proje Hazırlama Müdürü İbrahim Gürbüz ve Ankara Kalınma Ajansı yetkilileri verdi.

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