Firmalar E-ticaret ve E-ihracatta Daha Fazla Yer Almalı"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'daki firmaların e-ticaret ve e-ihracatta daha fazla yer almasını istediklerini, son 2 yılda verdikleri e-ticaret eğitimlerinden 2 bin 386 kişinin yararlandığını belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'daki firmaların e-ticaret ve e-ihracatta daha fazla yer almasını istediklerini, son 2 yılda verdikleri e-ticaret eğitimlerinden 2 bin 386 kişinin yararlandığını belirtti.



Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de e-ticaret pazarının büyümeye devam ettiğini, 2016 yılında 30,8 milyar lira olan e-ticaretin 2017 yılında yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar liraya ulaştığını vurguladı.



Türkiye'de 2016 yılında toplam ticaretin yüzde 3,5'inin e-ticaret yoluyla yapıldığını anımsatan Hacısalihoğlu, 2017 yılında ise bu rakamın yüzde 4,1'e yükseldiğine dikkati çekti.



Hacısalihoğlu, yükselişe rağmen Türkiye'nin e-ticarette daha yolun başında sayılabileceğinin altını çizerek, "Çin'de e-ticaretin toplam ticaretteki payı yüzde 20'yi geçmiş durumda. Bu rakam İngiltere'de yüzde 15,7, ABD'de yüzde 11,8, Almanya'da yüzde 9,1 seviyelerinde." değerlendirmesinde bulundu.



Firmaların e-ticaret ve e-ihracat kapasitelerini artırmayı çok önemsediklerini ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarına işaret eden Hacısalihoğlu, "Trabzon'daki firmaların e-ticaret ve e-ihracatta daha fazla yer almasını istiyoruz. Son 2 yılda verdiğimiz e-ticaret eğitimlerinden 2 bin 386 kişi yararlandı." ifadesini kullandı.



Hacısalihoğlu, pazar yeri denilen e-ticaret sitelerine üye olan satıcı sayısının bin 700, kendi e-ticaret sitesine sahip firma sayısının ise 250'ye ulaştığını aktararak, şöyle devam etti:



"Bu rakamlar aslında Trabzon'un e-ticaret yapma hevesini ve kararlılığını da ortaya koyuyor. Bizim amacımız hem bu rakamları artırmak hem de Trabzon'daki kişilerin ve firmaların e-ticarette kalıcı olmasını sağlamaktır. Özellikle TOBB'un da katkılarıyla son iki ayda yoğun şekilde e-ticaret ve e-ihracatla ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Bu etkinliklere katılan uzmanlar da Trabzon'un e-ticaretteki kapasitesini ve çalışmalarının gelecek için umut verici olduğunu dile getirdi."



Başkan Hacısalihoğlu, e-ticaret konusunda etkinlikleri sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"TTSO'da yer alan uzmanlarımız, firmalarımıza e-ticaret konusunda her türlü yardımı ve danışmanlığı yapmaya hazır. Zaten e-ticaret kapasitesine sahip firmaları da ziyaret ederek bu konuları dile getiriyorlar. Ayrıca özellikle Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü gibi yerlerde eğitim alan kadınları e-ticaret ekosistemi içine çekmek için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Genel ve sektörel e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerimiz de devam edecek. Günümüz ticaretinde dışa açılım çok önemli. Dışa açılımın en kısa ve etkili yolu da e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor."

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