Firmalar ‘kısa çalışma’ için İŞKUR’un kapısında
20 dakika önce
Aralık ayında 'kısa çalışma' talepleri yeniden yükseldi.
Aralık
ayında 'kısa çalışma' talepleri yeniden yükseldi. Son yılların en yüksek aralık oranına ulaşılırken, çok sayıda firmanın kısa çalışma ödeneğine yönelik başvurusunun İŞKUR
'da değerlendirmede olduğu belirtiliyor. Başvuruları değerlendiren uzmanlar, bu yıl rakamın yüksek çıkacağı öngörüsünde.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05
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