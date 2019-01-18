Son Dakika Haberleri: Firmalar ‘kısa çalışma’ için İŞKUR’un kapısında

Firmalar ‘kısa çalışma’ için İŞKUR’un kapısında

20 dakika önce

Aralık ayında 'kısa çalışma' talepleri yeniden yükseldi.

Firmalar ‘kısa çalışma’ için İŞKUR’un kapısında, System.String[]
Aralık ayında 'kısa çalışma' talepleri yeniden yükseldi. Son yılların en yüksek aralık oranına ulaşılırken, çok sayıda firmanın kısa çalışma ödeneğine yönelik başvurusunun İŞKUR'da değerlendirmede olduğu belirtiliyor. Başvuruları değerlendiren uzmanlar, bu yıl rakamın yüksek çıkacağı öngörüsünde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05 

Aralık, İŞKUR, Ekonomi
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